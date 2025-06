Roland Garros Musetti infortunato si ritira Alcaraz | Torni presto è grandioso Doppio Errani e Paolini in finale | ora tocca a Sinner

Il mondo del tennis si scalda con emozioni di ogni genere: Musetti costretto al ritiro a Roland Garros, Alcaraz invita a tornare presto, mentre Errani e Paolini volano in finale. Ora tocca a Sinner, che dopo un avvincente primo set, cede nel secondo, lasciando spazio alle italiane che brindano in festa. La magia del tennis italiano continua a stupire, scrivendo pagine indimenticabili di passione e talento.

Lorenzo #Musetti si è ritirato all'inizio del quarto set della semifinale del #RolandGarros per un infortunio muscolare sul punteggio di 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo: «Vincere così non è bello, gli auguro di guarire in fretta» Partecipa alla discussione

FINO ALL’ULTIMO Per colpa di un infortunio, Musetti deve arrendersi a Carlos Alcaraz, ma che torneo ci ha regalato! Un #RolandGarros di pura eleganza, da manuale del tennis. Forza Lorenzo, siamo con te! #ItaliaTeam @federtennis Partecipa alla discussione

