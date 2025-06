Roland Garros la semifinale Musetti-Alcaraz | quando e dove vederla

Non perdere l’attesissima semifinale di Roland Garros tra Musetti e Alcaraz! Dalle 14.30 di oggi, il match promette emozioni indimenticabili: scopri tutte le info su quando e dove seguirlo e preparati a tifare il tuo campione preferito in questa sfida epica sulla terra battuta.

Dalle 14.30 l'attesissimo match tra il tennista italiano e il fenomeno spagnolo: ecco tutte le info sul matche dove vederlo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roland Garros, la semifinale Musetti-Alcaraz: quando e dove vederla

In questa notizia si parla di: Roland Garros Semifinale Musetti

