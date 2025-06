Roland Garros Jannik Sinner | Djokovic è un modello per noi giovani tutto quello che sta facendo è incredibile

Roland Garros 2025 ha regalato emozioni indimenticabili, e la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic ne è la prova concreta. Il giovane talento italiano ha dimostrato di essere un modello di determinazione e crescita, affrontando uno dei più grandi campioni del tennis mondiale. Dopo aver conquistato la finale, Sinner si prepara a sfidare Carlos Alcaraz, portando avanti il sogno di scrivere una pagina storica del nostro sport.

Jannik Sinner ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in tre set nella seconda semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro nell’ultimo atto di domenica 8 giugno affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Al termine del match appena vinto, l’azzurro è stato intervistato, come di consueto, in campo. L’ analisi del match: “ Ho dovuto fare un passo in avanti nel mio tennis, giocare il mio miglior tennis. Djokovic ha fatto vedere che modello è per noi giovani, giocare così, con tutto quello che sta facendo, è incredibile. Non posso che augurargli il meglio per la stagione, credo che siamo molto fortunati a vederlo giocare ancora a questo livello, è incredibile “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros, Jannik Sinner: “Djokovic è un modello per noi giovani, tutto quello che sta facendo è incredibile”

In questa notizia si parla di: Djokovic Roland Garros Jannik

Musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il Roland Garros. E c’è Djokovic nel mirino… - Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, con la rincorsa alla top 8 del ranking ATP che si intensifica in vista del Roland Garros.

JANNIK SINNER IN FINALE AL ROLAND GARROS Il numero uno del mondo batte anche Novak #Djokovic in tre set: domenica giocherà la sua prima finale a Parigi contro Carlos #Alcaraz. Forza!!! #Sinner Partecipa alla discussione

ULTIM'ORA TENNIS Jannik #Sinner è in finale al Roland Garros! Battuto Novak Djokovic in 3 set (6-4, 7-5, 7-6) Domenica affronterà Carlos Alcaraz #SkySport #SkyTennis #RolandGarros Partecipa alla discussione

Djokovic ci prova, un Sinner d'acciaio lo doma in tre set. Che finale con Alcaraz al Roland Garros! - Il numero 1 del mondo si impone 6-4 7-5 7-6 contro il campione serbo. Domenica affronterà Alcaraz: non era mai accaduto nell'atto conclusivo di uno Slam ... Riporta gazzetta.it

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set, domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... Scrive msn.com

Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic: “Cercavo di non pensarci” - Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros grazie ad una bella vittoria contro Novak Djokovic. Temeva molto questo match. fanpage.it scrive