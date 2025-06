Roland Garros Jannik Sinner batte Novak Djokovic e vola in finale Sfiderà Alcaraz

Se c’è un nome che sta riscrivendo le pagine di questo torneo, quello è sicuramente Jannik Sinner. L’italiano, con una prestazione straordinaria, ha eliminato Novak Djokovic e si è guadagnato un posto in finale a Roland Garros, dove affronterà il campione in carica Carlos Alcaraz. Un incontro che promette emozioni e spettacolo, mentre si accendono i riflettori sul futuro del tennis mondiale.

Jannik Sinner non si ferma più, anzi ha ripreso esattamente da dove ci aveva lasciati a gennaio. L’altoatesino continua il suo percorso netto al Roland Garros battendo l’ex numero 1 Novak Djokovic per 6-4, 7-5, 7-6. E staccando così un pass per la finale dello Slam parigino contro il campione in carica Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio ha faticato ma sconfitto l’italiano Lorenzo Musetti. La classifica Atp e le ultime fatiche di Nole. Se facciamo un balzo indietro al 17 agosto 2024, dieci mesi fa, Sinner ha raccolto solo ed esclusivamente vittorie al netto di due sconfitte. Entrambe firmate Alcaraz, la prima a Pechino e la seconda negli ultimi Internazionali di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

