Roland Garros Errani Paolini in finale

Il fascino di Roland Garros si riaccende con una semifinale da brivido, dove Errani e Paolini dimostrano ancora una volta il loro talento, superando le avversarie con autorità. La rivincita della finale olimpica dello scorso anno si trasforma in una vittoria schiacciante, preludio a una finale imperdibile contro la coppia kazaka Danilina e serba Krunic. L’ultimo atto di questa emozionante corsa è alle porte: chi si laureerà campione?

18.09 La rivincita della finale olimpica dello scorso anno non dà soddisfazione alla coppia AndreevaShnaider. Il palcoscenico è lo stesso, il Roland Garros, l'occasione è la semifinale del torneo dello Slam. Il risultato è che Errani e Paolini vincono ancora, in modo anche più netto: 6-0 6-1 in 1h03' (l'anno scorso fu necessario il supertiebreak). Ora in finale le due azzurre se la vedranno contro la kazaka Danilina e la serba Krunic, coppia sorpresa di questa edizione del Roland Garros. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

