Roland Garros | Errani e Paolini in finale di doppio per il secondo anno!

È un momento di grande gloria per il tennis italiano: Errani e Paolini, dopo aver conquistato la finale di doppio per il secondo anno consecutivo a Roland Garros, si preparano ad affrontare le avversarie kazaka Anna Kalinina e serba Aleksandra Krunic. L'emozione è alle stelle mentre le nostre azzurre puntano a scrivere un'altra pagina di successi sul celebre palcoscenico parigino. La sfida si annuncia avvincente: restate con noi per seguire ogni colpo e ogni emozione!

Non c'è storia nel primo set Errani e Paolini chiudono il primo set con un netto 6-0 e si portano ad un solo set dalla finale a Parigi Guarda la semifinale su @discoveryplusit ? #RolandGarros #EurosportTennis #Errani #Paolini Partecipa alla discussione

CI SIAMOOOOO Un giorno come oggi nella storia del tennis italiano non si era mai visto! Al #RolandGarros, la prima semifinale maschile del pomeriggio tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz promette colpi da urlo! Quasi in contemporanea, Sara Errani Partecipa alla discussione

