Roland Garros Errani e Paolini conquistano la finale nel doppio femminile

Al Bois de Boulogne, Errani e Paolini hanno dimostrato tutta la loro forza e talento, consolidando il loro incredibile percorso nel torneo di doppio femminile di Roland Garros. Con una vittoria schiacciante e un’intesa impeccabile, si preparano ora a scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. La finale promette emozioni indimenticabili, testimoniando che questa coppia è pronta a lasciare il segno anche sulla scena mondiale.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alla finale del doppio femminile del Roland Garros grazie a una prestazione dominante in semifinale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, superate con un netto 6-0, 6-1. Una vittoria che conferma la solidità del duo italiano, capace di imporsi sulle stesse avversarie anche nel match per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al Bois de Boulogne, Errani e Paolini hanno impiegato poco più di un’ora per archiviare la pratica e volare all’atto conclusivo del torneo. Il duo italiano torna per il secondo anno consecutivo a giocarsi lo slam parigino. 🔗 Leggi su Open.online