Roland Garros 2025 strepitose Errani-Paolini | le Azzurre volano in finale nel doppio

Parigi si illumina con l’entusiasmo azzurro: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale di doppio a Roland Garros 2025, sconfiggendo nettamente le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le nostre campionesse hanno mostrato un talento travolgente, dominando i due set con un punteggio impressionante. È un risultato che infiamma il cuore degli appassionati italiani e promette di scrivere una nuova pagina di gloria nel tennis internazionale. La sfida decisiva è alle porte, e il nostro orgoglio azzurro si prepara a fare storia!

Parigi, 6 giugno 2025 – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel Roland Garros 2025. Le due tenniste azzurre hanno battuto oggi, venerdì 6 giugno, le russe Mirra Andreeva, numero sei del mondo eliminata a sorpresa pochi giorni fa dalla rivelazione Lois Boisson ai quarti del tabellone singolare femminile, e Diana Shnaider nella semifinale di doppio dello Slam parigino in due set, con il punteggio di 6-0, 6-1. Un dominio netto fin dal primo parziale, dove le azzurre riescono a imporsi al servizio e non hanno difficoltà a colpire in risposta, piazzando un break dopo l’altro. Le russe non sembrano aver imparato molto dalla semifinale degli ultimi Internazionali d’Italia, quando furono eliminate proprio da Errani e Paolini, alla fine vincitrici del torneo, e perdono anche il secondo set 6-1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it