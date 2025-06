Roland Garros 2025 | Sinner e Musetti caccia alla storia! Anche Errani Paolini per cercare la finale

Il Roland Garros 2025 si accende di passione e storia: Sinner e Musetti, insieme ad Errani e Paolini, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo nel tennis italiano. Sul Court Philippe Chatrier, le semifinali di oggi promettono emozioni travolgenti e sogni di gloria, in una sfida che riporta l’Italia ai vertici del grande sport mondiale. Chi conquisterà il pass per la finale? La risposta si gioca ora, sotto gli occhi di tutti.

Il Court Philippe Chatrier, per qualche ora, si trasformerà , almeno per quel che riguarda la nazionalità dei giocatori, in una sorta di succursale del Campo Centrale del Foro Italico di Roma. Lorenzo Musetti alle 14:30 e Jannik Sinner alle 19:00 cercheranno l’accesso alla finale del Roland Garros 2025, per un’eventualità che non si verificava dal 1960 (con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola). E, in generale, semifinali con giocatori di uno stesso Paese non se ne vedevano dal 2013, quando la Spagna portò Rafael Nadal e David Ferrer al penultimo atto: i due si giocarono poi l’ultimo atto e il maiorchino vinse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: Sinner e Musetti, caccia alla storia! Anche Errani/Paolini per cercare la finale

