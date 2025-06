Roland Garros 2025 Sinner è gigante con Djokovic | batte il serbo e vola in finale

Roland Garros 2025 si conferma il palcoscenico di imprese epiche, e questa volta è Jannik Sinner a scrivere la sua pagina di storia. Con una prestazione da gigante contro Novak Djokovic, l’azzurro vola in finale, pronto a sfidare Carlos Alcaraz in un remake delle emozioni romane. Per Sinner, questa non è solo una semifinale: è la chance di riscatto e di consacrazione nel grande tennis internazionale. La sfida è lanciata!

Parigi, 6 giugno 2025 – Super Jannik Sinner conquista una splendida sfida con Novak Djokovic al Roland Garros. Ancora una volta il numero uno al mondo ha delineato una gara perfetta e di alta concentrazione. L’Azzurro vola in finale battendo il serbo e giocherà con Carlos Alcaraz, ripetendo la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. Il tennista tricolore va a caccia della rivincita della sconfitta al Foro Italico. Per lui è la prima partita per il trofeo al Roland Garros. E’ ancora storia. Il risultato del successo è quello di 6-4, 7-5, 7-6. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Roland Garros Finale Sinner

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

C’è anche un’Italia che vince: 3-0 a Djokovic e finale al Roland Garros per Sinner. E sarà super sfida contro Alcaraz come ampiamente previsto #RolandGarros Partecipa alla discussione

LA VINCE JANNIIIIIIIIIIIIIIK Due fenomeni, un solo posto per la finale del #RolandGarros… E quel posto se lo prende il numero uno al mondooooooooooo!! Sinner batte Djokovic in tre set e vola all’ultimo atto a Parigi! C’è Carlos Alcaraz ad aspettarlo do Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland-Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno nella finale del Roland-Garros, torneo che vede ... Si legge su msn.com

Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic: “Cercavo di non pensarci” - Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros grazie ad una bella vittoria contro Novak Djokovic. Temeva molto questo match. Lo riporta fanpage.it

Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Prosegue il fantastico cammino di Jannik, che ha superato Novak Djokovic e ha raggiunto l'atto conclusivo: l'azzurro continua a sognare il primo trionfo a Parigi ... Scrive corrieredellosport.it