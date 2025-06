roland garros 2025 sinner djokovic in campo per la semifinale

Venerdì 6 giugno 2025 al Roland Garros si scrive una nuova pagina di storia del tennis, con Jannik Sinner pronto a sfidare Novak Djokovic in semifinale. Dopo il ritiro di Lorenzo Musetti contro Alcaraz, l’attenzione si concentra sull’emozionante battaglia tra il talento italiano e il campione serbo. Sara Errani e Jasmine Paolini, invece, hanno dato il via alle emozioni con le loro vittorie. La corsa verso la finale è appena iniziata, e il torneo promette ancora sorprese incredibili.

Venerdì 6 giugno 2025 è il giorno delle semifinali al Roland Garros 2025 maschile. Dopo il ritiro di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz per infortunio, è la volta di Jannik Sinner contro Djokovic. Musetti è stato sconfitto dal numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz: l’azzurro si è ritirato al quarto set sul punteggio di 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 per lo spagnolo. Inoltre, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la loro semifinale e volano in finale nel doppio femminile. I risultati dei set nel match Sinner-Djokovic. Primo set 6-4. Secondo set. Terzo set. Sinner-Djokovic, i precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it