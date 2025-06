Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini | Parigi è un posto speciale per entrambe

Roland Garros 2025 si conferma terreno di grandi emozioni per il tennis italiano, con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste di una prestazione stellare in doppio femminile. Nella semifinale, le azzurre hanno dominato le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, conquistando un netto 6-0, 6-1. Ora, domenica, sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia contro le avversarie kazake e serbe. La passione per Parigi brucia ancora più forte: la finale è alle porte.

Nelle semifinali del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno annichilito la coppia composta dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, battute per 6-0 6-1 in un’ora di gioco, e domenica disputeranno la finale per il titolo contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic. La coppia italiana ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno. Sara Errani sulle prossime avversarie: “ Le conosciamo, e non hanno giocato insieme, sono una coppia nuova, credo, non so quante volte abbiano giocato insieme. Ci sarà sicuramente da studiarle bene, da guardare le loro partite e trovare un po’ come giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini: “Parigi è un posto speciale per entrambe”

In questa notizia si parla di: Sara Errani Roland Garros

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025 - Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

#Tennis, #RolandGarros: Sara #Errani e Jasmine #Paolini battono Andreeva e Shnaider per 6-0, 6-1 e vanno in finale #6giugno Parigi Segui tutti gli aggiornamenti sul Grande Slam https://rainews.it/maratona/2025/06/semifinali-roland-garros-azzurri-lus Partecipa alla discussione

#RolandGarros #RG25 SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IN FINALE AL ROLAND GARROS 6-0 6-1 A MIRRA ANDREEVA E DIANA SHNAIDER Domenica contro Danilina/Krunic UN-AUTENTICO-MASSACRO. In Partecipa alla discussione

Errani/Paolini-Danilina/Krunic, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Per il secondo anno consecutivo, la coppia italiana si è qualificata per l'atto conclusivo a Parigi: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match ... Segnala corrieredellosport.it

Errani e Paolini volano in finale nel doppio al Roland Garros per il secondo anno consecutivo - Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam stagionale. Hanno battuto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, ... Si legge su msn.com

Paolini e Errani inarrestabili: sono in finale al Roland Garros 2025! - Con un'ennesima prova maiuscola Jasmine Paolini e Sara Errani hanno raggiunto la finale al Roland Garros 2025 battendo 2 a 0 Andreeva e Shnaider ... Da vogue.it