Roland Garros 2025 oggi | orari semifinali maschili ordine di gioco tv streaming

Il Roland Garros 2025 si anima di emozioni italiane uniche: sfide mozzafiato, storie di passione e storia da scrivere. Oggi, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner rappresentano il cuore pulsante del tennis italiano, pronti a sfidare i campioni mondiali in semifinali che restano nella storia. Scopri gli orari, l’ordine di gioco e come seguire queste emozioni in TV e streaming: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il Bel Paese.

Una giornata semplicemente tutta italiana sta per andare in scena al Roland Garros. Lorenzo Musetti è atteso alla sfida contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic. La prima volta di semifinali italiane a Parigi dal 1960 è qui, con diversi ordini di temi da sviscerare. Qui, in breve, si riportano per buona misura quelli legati ai precedenti. Musetti ha vinto il primo dei confronti in carriera con Alcaraz, che ha però vinto tutti i successivi cinque, compresi quelli giocati nel 2025: la finale di Montecarlo e la semifinale di Roma. Sinner, invece, ha perso i primi tre giocati contro Djokovic, ma dal 2023 è 4-1, con il confronto in semifinale di Coppa Davis 2023 ad aver, molto probabilmente, cambiato sia il corso della storia personale di Jannik che di quella del tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari semifinali maschili, ordine di gioco, tv, streaming

