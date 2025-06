Roland Garros 2025 Musetti si ritira in semifinale | vince Alcaraz

Un duello emozionante tra talento e tenacia, ma il sogno di Musetti al Roland Garros 2025 si interrompe prematuramente a causa di un infortunio. Nonostante una partenza promettente e un primo set conquistato, l’azzurro ha dovuto arrendersi all’inarrestabile Alcaraz, che alla fine si laurea campione. La torcia del tennis brilla ancora per i protagonisti di questa straordinaria edizione, lasciando tutti col fiato sospeso e con la speranza di rivedere Musetti in grande forma nel futuro.

Parigi, 6 giugno 2025 – Lorenzo Musetti si ritira nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz oggi 6 giugno. L’azzurro ha abbandonato il campo all’inizio del quarto set per un problema muscolare alla coscia sinistra. L’azzurro si è imposto 6-4 nella prima frazione con un break nel decimo game. Lo spagnolo ha conquistato il secondo set al tie-break (7-3) e ha dominato il terzo parziale per 6-0. All’inizio del quarto set, sotto 0-2, Musetti ha gettato la spugna. “Non è mai bello vincere un match in questo modo. Musetti ha avuto una stagione incredibile sulla terra battuta. Gli auguro il meglio, spero possa recuperare in fretta, così potremo tornare a goderci il suo tennis”, ha detto Alcaraz nell’intervista post-partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

