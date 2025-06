Roland Garros 2025 Musetti in campo con Alcaraz in storica semifinale

Il Roland Garros 2025 si trasforma in un palcoscenico leggendario: Musetti e Alcaraz, due talenti straordinari, si sfidano in una semifinale storica che segna un nuovo capitolo per il tennis italiano. È la prima volta in 65 anni che due italiani raggiungono questa fase nello Slam parigino, un traguardo che rende questa sfida un vero e proprio evento da ricordare. La suspense è alle stelle: chi conquisterà la gloria?

Lorenzo Musetti, attuale numero 7 del ranking Atp, è sceso in campo nella prima delle due semifinali del Roland Garros 2025, contro il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. La storica semifinale. Un match storico, perché l’Italia non aveva due italiani contemporaneamente in semifinale nello Slam parigino da 65 anni, dai tempi di Pietrangeli e Sirola, e non era quindi mai accaduto nell’era open. Nell’altra semifinale il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronterà questa sera il campione serbo Novak Djokovic, arrivato a questo traguardo dopo un grande match contro il numero 3, il tedesco Zverev. Un match molto atteso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Musetti in campo con Alcaraz in storica semifinale

