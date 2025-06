Roland Garros 2025 Errani-Paolini in finale nel doppio

Al Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini sono protagoniste di un’impresa straordinaria: si sono qualificate per la finale del doppio femminile, consolidando il loro talento sui campi in terra battuta di Parigi. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, le due azzurre hanno dominato in semifinale con un impressionante successo 6-0, 6-1 in poco più di un’ora, dimostrando di essere tra le favorite più agguerrite. La sfida finale promette spettacolo e passione.

Al Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile, nella seconda prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Le due azzurre sono reduci dalla vittoria agli Internazionali d'Italia nelle scorse settimane. Vittoria schiacciante. Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno travolto in due set con il punteggio di 6-0, 6-1, in poco più di un'ora di gioco, Mirra Andreeva e Diana Shnaider, quarte favorite del seeding, nel replay del match che ha assegnato l'oro olimpico la scorsa estate. In finale Errani e Paolini affronteranno la coppia formata dalla kazaka Anna Kalinina e dalla serba Aleksandra Krunic, che nell'altra semifinale si sono imposte in rimonta per 6-7(5) 6-3 7-5, dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti, sulla formazione composta dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla giapponese Eri Hozumi.

