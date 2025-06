ROH | Dalton Castle pronto al rientro dopo 11 mesi

di un infortunio che lo ha costretto a mettere da parte il ring per 11 mesi. Ora, con rinnovato entusiasmo e pronto a tornare sul quadrato, Dalton Castle si prepara a riaccendere i riflettori sulla scena wrestling, promettendo un ritorno che lascerà il segno. La sua attesa riemergere rappresenta sicuramente uno dei momenti più emozionanti della stagione, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà questo nuovo capitolo della sua carriera.

Dalton Castle è sicuramente uno dei nomi più interessanti della versione targata Tony Khan della ROH: con il suo innegabile carisma, l’ex campione ROH è sempre stato uno degli highlight dello show del giovedì sera, e grazie alle sue prestazioni e alle reazioni dei fan ha guadagnato anche diverse apparizioni in AEW. Ma proprio durante la sua ultima presenza a Collision, a luglio dello scorso anno, la sua traiettoria si è fermata di colpo, a causa di uno strappo al bicipite rimediato in un match contro Roderick Strong. Ma ora, finalmente, il suo ritorno sul ring è ormai imminente. Pavone volante non identificato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net