Rogo in un’azienda A fuoco un furgone carico di contatori

Un grave incendio si è scatenato ieri pomeriggio presso l’azienda Fratelli Fegatilli a Palaia, provocando danni e grande paura tra i residenti. Il rogo, alimentato da un furgone carico di contatori vecchi, ha causato esplosioni che hanno ampliato il panico. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. La vicenda mette in luce l’importanza della sicurezza e della manutenzione degli impianti.

PALAIA Danni e paura per un incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri all’azienda Fratelli Fegatilli in via Leonardo da Vinci a Montanelli, nel comune di Palaia. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco del comando provincia di Pisa intervenuti con alcuni automezzi. Durante l’incendio sono stati sentiti nitidamente anche alcuni scoppi. Secondo i pompieri si è trattato dell’esplosione di vecchi contatori del gas che l’azienda aveva sostituito in alcune strade e zone di vari comuni e che sono scoppiati a causa dei residui di gas presenti all’interno. Vecchi contatori che erano all’interno di un furgone che si trovava sul piazzale del magazzino e che ha subito danni ingenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rogo in un’azienda. A fuoco un furgone carico di contatori

In questa notizia si parla di: Azienda Rogo Fuoco Contatori

Rogo in un’azienda. A fuoco un furgone carico di contatori - Danni e paura per un incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri all’azienda Fratelli Fegatilli in via Leonardo da Vinci a Montanelli, nel comune di Palaia. Le cause del rogo sono in fase di accer ... lanazione.it scrive

Esplosione a Luco dei Marsi: azienda agricola devastata - LUCO DEI MARSI Un violento incendio è divampato giovedì mattina all’interno dell’azienda agricola “Paf – Produttori Agricoli del Fucino”, ... Scrive msn.com

Rogo in un'azienda di rifiuti, ferito vigile del fuoco - Questa notte, poco le 2, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in un'azienda di smaltimento di rifiuti nella zona industriale di Scerne di ... Segnala ilmessaggero.it

Esplosione in un'azienda del Fucino, vigili del fuoco sul posto