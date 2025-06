Rogo in ditta rifiuti nel Tarantino nube nera altissima Sindaco di Mottola | “Tenete chiuse le finestre”

Un violento incendio nell’impianto di gestione rifiuti di Mottola ha generato una colonna di fumo nero che si vede a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’attenzione resta alta: l’Arpa monitora la qualità dell’aria per garantire la sicurezza. Il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di tenere le finestre chiuse. La comunità sulla soglia di una possibile emergenza ambientale, e ogni dettaglio conta.

Un violento incendio è divampato nell’impianto Daniele Ambiente a Mottola, in provincia di Taranto. Una densa colonna di fumo ha allarmato i cittadini. Nessun ferito, ma l’Arpa monitora l’aria per verificare eventuali rischi ambientali. Il sindaco Giampiero Barulli lancia un appello via social: "Invito tutti a tenere chiuse le finestre per precauzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

