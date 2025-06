Rogo a Milano Michael Pereira dopo l’arresto | Io e Sueli abbiamo discusso poi ho gettato sigaretta sul tappeto per dispetto

La tragica vicenda di Michael Pereira a Milano ha scosso la città, attirando l'attenzione su un gesto impulsivo e le sue conseguenze devastanti. Dopo un confronto acceso con Sueli, Pereira ha gettato una sigaretta sul tappeto, scatenando un incendio che ha portato alla morte della donna. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla gestione della rabbia e sulla responsabilità delle azioni impulsive, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi conosceva Sueli.

Pereira ha sostenuto di aver compiuto un gesto dettato dalla rabbia del momento: “Volevo solo farle un dispetto, non pensavo che avrei provocato un incendio" Per il rogo divampato in un appartamento di Milano, costato la vita a Sueli Leal Barbosa, morta dopo essersi lanciata dalla finestra ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rogo a Milano, Michael Pereira dopo l’arresto: “Io e Sueli abbiamo discusso, poi ho gettato sigaretta sul tappeto per dispetto”

