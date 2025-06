Rogo a Milano arrestato per omicidio il compagno della vittima che si è lanciata dal 4 piano avrebbe appiccato l' incendio

Un dramma scuote Milano: Michael Sinval Pereira, il compagno della vittima che si è lanciata dal quarto piano di Viale Abruzzi, è stato arrestato per omicidio. L'uomo, trovato mentre sorseggiava una birra in un bar poco distante, è ora al centro di un'indagine che cerca di fare luce sulle cause di un incendio devastante. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulla ricerca della verità.

Michael Sinval Pereira sarebbe stato trovato al bar mentre beveva una birra nei momenti che hanno portato all'arresto In merito al rogo a Milano in viale Abruzzi, è stato arrestato il compagno della vittima che si è lanciata dal 4° piano, vale a dire il brasiliano Michael Sinval Pereira.

Rogo Milano Arrestato Compagno

Incendio all’Ortomercato di Milano, arrestato il responsabile: il rogo potrebbe essere stato commissionato - Nelle scorse settimane, un incendio ha devastato parte dell'Ortomercato di Milano. È stato arrestato il presunto autore, ma ora emerge l'ipotesi che il rogo potesse essere stato commissionato.

Milano, donna morta per sfuggire a rogo: fermato il compagno - È stato fermato per omicidio il compagno di Suali Leal Barbosa, la donna morta dopo essersi buttata dal quarto piano per sfuggire a un rogo, a Milano ... Riporta msn.com

Tragedia a Milano: fugge da un incendio lanciandosi nel vuoto, fermato il compagno - Sueli Barbosa, operatrice sanitaria, muore a causa dell'incendio nel suo appartamento a Milano: compagno accusato di aver appiccato il fuoco e chiuso la porta. Come scrive notizie.it

Sueli morta intrappolata nel rogo a Milano, fermato il compagno. Le incongruenze di Michael e le due versioni sulla porta chiusa a chiave - Dramma in viale Abruzzi, il 45enne brasiliano è stato sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato e incendio doloso. L’uomo non ha confessato. La verità nella telec ... Secondo msn.com

