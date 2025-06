Roger Waters torna al cinema con This Is Not a Drill | Live from Prague

Roger Waters torna sul grande schermo con "This Is Not a Drill: Live from Prague", un concerto iconico catturato durante il suo ultimo tour. Dopo il successo della versione restaurata di "Live at Pompeii", l’ex Pink Floyd porta in sala un’esperienza coinvolgente e straordinaria, anche in Italia. Dal 23 al 30 luglio, alcuni cinema selezionati offriranno questa straordinaria performance, un’occasione da non perdere per tutti i fan. La sua tournée, infatti, ha lasciato il segno nel nostro Paese, rendendo questa proiezione ancora più speciale.

Dopo il successo internazionale della versione restaurata di Live at Pompeii MCMLXXII, docufilm dedicato allo storico concerto tra gli scavi di Pompei, l'ex Pink Floyd Roger Waters tornerà a luglio nelle sale con This Is Not a Drill: Live from Prague. Il film che documenta il suo ultimo tour sarà in alcuni cinema selezionati -anche italiani- dal 23 al 30 luglio. La sua tournée aveva fatto tappa anche nel nostro Paese, ma la versione selezionata per il lungometraggio è quella del concerto del 25 maggio 2023 alla O2 Arena di Praga, filmato in 4k. Di recente, Waters è stato condannato da un'alta corte londinese per diffamazione.

