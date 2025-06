Rocket raccoon e she-hulk nel prossimo grande gioco marvel

Nel prossimo grande gioco Marvel, Marvel Cosmic Invasion, i fan potranno affrontare nuove avventure con Rocket Raccoon e She-Hulk, protagonisti indiscussi di questa emozionante esperienza. Recentemente annunciato ufficialmente, il titolo promette di immergere i giocatori nell'universo Marvel come mai prima d'ora. Tra le novità più attese, la presenza di questi iconici personaggi che saranno disponibili come...

annuncio ufficiale e dettagli sulla presenza di personaggi in marvel cosmic invasion. Recentemente, è stato condiviso un aggiornamento riguardante l'imminente lancio di Marvel Cosmic Invasion, un nuovo videogioco che promette di portare i fan dell'universo Marvel in un'esperienza coinvolgente. Tra le novità più attese si annoverano l'inserimento di personaggi iconici come Rocket Raccoon e She-Hulk. Questi protagonisti saranno disponibili come personaggi giocabili, arricchendo così il cast già annunciato. presentazione dei personaggi giocabili in marvel cosmic invasion. le figure principali annunciato durante il summer games fest.

In questa notizia si parla di: Marvel Rocket Raccoon Hulk

