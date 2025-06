Rock un treno per l’estate Dalle città d’arte ai parchi divertimento della Romagna | dove passerà

Rock un treno per l'estate: un viaggio tra città d'arte e parchi divertimento della Romagna, pronto a portare entusiasmo e scoperta lungo le destinazioni più affascinanti della regione. Dalla storica Bologna alle emozionanti attrazioni di Riccione, il treno personalizzato diventa un ambasciatore itinerante che unisce cultura, divertimento e mobilità sostenibile. Due piani, un itinerario ricco di sorprese e momenti indimenticabili: preparatevi a vivere un’estate all'insegna dell’avventura e del piacere di scoprire.

Bologna, 6 giugno 2025 – Ha debuttato questa mattina sui binari della stazione di Bologna il treno “rock” di Riccione, il convoglio interamente personalizzato che sarà ambasciatore itinerante dell’offerta turistica della riviera e della mobilità sostenibile. Una vera e propria operazione di marketing territoriale, nonché un maxi spot in continuo movimento che intende promuovere e valorizzare le eccellenze della città romagnola. Due piani, seicento posti a sedere e cinque vagoni brandizzati con le principali attrazioni della Romagna: Acquario di Cattolica, Oltremare 2.0, Italia in miniatura e Aquafan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rock, un treno per l’estate. Dalle città d’arte ai parchi divertimento della Romagna: dove passerà

In questa notizia si parla di: Rock Treno Città Romagna

Sorpresa in stazione centrale a Bologna, arriva il nuovo treno Rock in assetto "Viva Riccione" - Nella vibrante cornice della stazione centrale di Bologna, arriva un’onda di novità: il “Treno Riccione”, un convoglio Rock di Trenitalia Tper interamente personalizzato, pronto a portare l’energia e il fascino della riviera romagnola in viaggio.

EMILIA-ROMAGNA: Pendolari, partono i nuovi treni Pop e Rock | VIDEO