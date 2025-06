Rocchi | Sogno che gli arbitri si allenino con i club | voglio che capiscano di calcio

Immaginate un calcio in cui arbitri e club condividano conoscenze e competenze, migliorando il gioco di squadra e la comprensione reciproca. Durante la sesta edizione di "The Coach Experience", il designatore di Serie A e B ha incontrato 200 tecnici, mentre Ulivieri ha lanciato una proposta rivoluzionaria: un corso di allenatori dedicato anche agli arbitri. Un sogno che potrebbe trasformare il calcio italiano, rendendolo ancora più competitivo e coeso.

