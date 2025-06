Roccafranca | notte in bianco

Roccafranca si prepara a vivere un evento indimenticabile: sabato 7 giugno, la notte in bianco illuminerà la piazza di Ludriano, trasformandola in un palcoscenico di emozioni, sapori e allegria. Dalle 19, piazza Vittoria sarà il cuore pulsante di una festa collettiva che coinvolgerà tutti i sensi. A creare l’atmosfera magica penserà un mix di musiche coinvolgenti, bancarelle deliziose e tanta buona compagnia, rendendo questa notte un ricordo speciale per tutti.

