Rocambolesca fuga in mare e via terra | 2 fermati

Un inseguimento mozzafiato tra mare e terra, con una rocambolesca fuga che ha coinvolto tre marinai nei pressi di Porto Sant’Elpidio. Quando gli uomini della Guardia di Finanza hanno tentato di fermarli, invece di arrendersi, hanno scelto di scappare, dando il via a una corsa spericolata attraverso onde e strade. Alla fine, la loro fuga si è conclusa con due fermati, mentre altri sono ancora ricercati. Un episodio che testimonia quanto possa essere imprevedibile la lotta alla criminalità in mare e terra.

Fermo, 6 giugno 2025 - Apparentemente stavano pescando, forse abusivamente, al largo della costa di Porto Sant’Elpidio, nei pressi della piattaforma petrolifera, quando sono stati notati dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona. I militari delle Fiamme Gialle hanno intimato l’alt all’imbarcazione per salire a bordo ed effettuare un controllo, ma i tre marinai, invece di fermarsi, hanno dato vita a una rocambolesca fuga in mare e poi via terra. Con l’ausilio della polizia le forze dell’ordine sono riuscite a fermarne due mentre il terzo è riuscito a scappare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocambolesca fuga in mare e via terra: 2 fermati

