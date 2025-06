roberto pietrantonio mazda è il nuovo presidente di unrae con mandato triennale

Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, è stato nominato nuovo presidente di UNRAE, l’Associazione che rappresenta le case automobilistiche estere in Italia. Con un mandato triennale, la sua leadership segna un nuovo capitolo per il settore automotive, portando esperienza e visione strategica. Questa nomina, ufficializzata il 6 giugno 2025 durante l’Assemblea Generale, apre la strada a innovazioni e collaborazioni importanti nel panorama automobilistico italiano.

Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motor Italia, è stato nominato nuovo presidente dell’ UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere operanti in Italia. La nomina è stata ufficializzata il 6 giugno 2025, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. Pietrantonio subentra a Michele Crisci, presidente e AD di Volvo Car Italia, nominato Presidente Onorario UNRAE, per il ruolo assunto dall’Associazione nei suoi 8 anni di guida e per gli importanti risultati conseguiti. Ingegnere napoletano, Roberto Pietrantonio ha mosso i primi passi professionali nel Gruppo Fiat (oggi Stellantis), dove ha ricoperto ruoli nelle aree di progettazione, produzione e commerciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it