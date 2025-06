Roberto Pietrantonio Ad di Mazda Motor Italia eletto presidente Unrae

Roberto Pietrantonio, brillante amministratore di Mazda Italia, conquista un nuovo importante traguardo: è stato eletto Presidente di UNRAE, l’associazione che tutela gli interessi delle case automobilistiche estere in Italia. Questa nomina sottolinea la sua leadership e visione strategica nel settore automotive, aprendo nuove prospettive per il futuro delle auto straniere nel nostro Paese. Un risultato che rafforza il ruolo di Pietro come protagonista del cambiamento nel mondo dell’auto.

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, è stato nominato nuovo Presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere operanti in Italia. La nomina è stata ufficializzata oggi, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. Ingegnere napoletano, Roberto Pietrantonio ha mosso i primi passi professionali nel Gruppo Fiat (oggi Stellantis), dove ha ricoperto ruoli nelle aree di progettazione, produzione e commerciale. Nel 2003 è entrato a far parte di Mazda Motor Italia, assumendo nel tempo responsabilità crescenti fino a diventare Amministratore Delegato nel 2016. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Roberto Pietrantonio Italia Mazda

Roberto Pietrantonio (Mazda) è il nuovo presidente di Unrae, con mandato triennale - Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, è stato nominato nuovo presidente di UNRAE, l’Associazione che rappresenta le case automobilistiche estere in Italia.

Roberto Pietrantonio (Mazda) è il nuovo presidente di Unrae, con mandato triennale - Il manager napoletano, da oltre vent'anni nella filiale nazionale del marchio giapponese, guiderà l'associazione dei costruttori esteri operanti in Italia ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Unrae, il nuovo presidente è Pietrantonio di Mazda Italia - «Una comunicazione attuale e trasparente per consolidare il ruolo dell’Associazione» dice il rappresentante delle case auto estere in Italia ... Da ilsole24ore.com

Roberto Pietrantonio, Ad di Mazda Motor Italia eletto presidente Unrae - ROMA (ITALPRESS) – Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, è stato nominato nuovo Presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’associazion ... Come scrive msn.com

MAZDA AL MIMO 2023 | Intervista a Roberto Pietrantonio