Roberto Mancini? Sarebbe utile in Serie A parla l’ex Milan Giunti

Federico Giunti, ex Milan e protagonista di memorabili imprese calcistiche, si esprime con stima e ammirazione nei confronti di Roberto Mancini, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Con il suo sguardo critico ma rispettoso, Giunti mette in discussione il ruolo di Mancini in Serie A, sottolineando come la sua esperienza e competenza potrebbero fare la differenza nel panorama italiano. Ma davvero, in un campionato così competitivo, Mancini sarebbe utile?

Un Federico Giunti (ex Milan) determinato e con parole al miele nei confronti dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini. L’ex centrocampista del Diavolo Rossonero (celebre anche per il sigillo nell’incredibile 6 a 0 rifilato all’ Inter in data 11 maggio 2001) è un ‘regista d’altri tempi’ ma ancora oggi uomo di campo. E’ attualmente formatore di giovani talenti in qualità di Direttore Tecnico Lube Academy Treia (nelle Marche). Ha allenato anche la Maceratese in Serie C (2016-17 durante la Presidenza Tardella) oltre ad aver guidato la Primavera del Milan dal 2018 al 2022 (ultime tre annate targate Maldini-Massara). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - “Roberto Mancini? Sarebbe utile in Serie A”, parla l’ex Milan Giunti

Roberto Mancini vs AC Milan 1993 Serie A