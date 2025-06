Roberto Crosta confermato segretario generale della Camera di Commercio

Roberto Crosta è stato ufficialmente confermato come segretario generale della Camera di Commercio di Padova per i prossimi quattro anni. La decisione, sancita dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riconosce il suo ruolo strategico nel promuovere lo sviluppo economico locale. Questa nomina rafforza la sua leadership e il suo impegno a sostenere le imprese del territorio. Un percorso di continuità e innovazione che aprirà nuove sfide e opportunità.

