Roberto Baggio su Jannik Sinner | E’ un esempio da seguire gli auguro di rimanere sempre umile

Roberto Baggio, il “Divin Codino”, è un’icona indimenticabile del calcio italiano, simbolo di talento e umiltà. Oggi, il suo esempio si rivela più prezioso che mai, specialmente per giovani promesse come Jannik Sinner, che ha tutto per diventare un modello da seguire. Gli auguro di rimanere sempre umile, perché nel mondo dello sport, come nella vita, l’umiltà è la vera vittoria.

Inutile negarlo. Ritrovare una figura come Roberto Baggio, davanti agli schermi, un po’ di effetto lo fa. Il “ Divin Codino “, che tante emozioni ha regalato ai tifosi italiani con il pallone tra i piedi, manca come il pane in questo periodo storico del calcio italiano. Quest’oggi la Nazionale di Luciano Spalletti è attesa da una difficile trasferta contro la Norvegia, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, e uno come Baggio non è tra le fila della selezione tricolore. “ Se mi manca il campo? Mi piacerebbe giocare ma oramai non posso fare più nulla, sarebbe troppo rischio. Quando entro in campo? È una delle pochissime cose per cui provo invidia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roberto Baggio su Jannik Sinner: “E’ un esempio da seguire, gli auguro di rimanere sempre umile”

In questa notizia si parla di: Baggio Roberto Jannik Sinner

Accadde oggi, 13 maggio: Roberto Baggio ed altre ricorrenze - Il 13 maggio segna non solo la nascita di eventi storici ma anche la celebrazione di icone sportive, come Roberto Baggio.

"il mondo ha bisogno di gente come Jannik Sinner" Roberto Baggio parla dell'incontro con Jannik ed elogia il nostro numero 1 https://youtu.be/5rMzKU_eQQE?start=803… #Baggio #Sinner Partecipa alla discussione

There are many stars in attendance at the Coppa Italia Final between Milan and Roma, including Jannik Sinner, Roberto Baggio, Pepe, Alessandro Del Piero, Roberto Mancini, Nelson Dida, Beppe Signori and Luciano Spalletti. #ACMilan #Bologna #CoppaIta Partecipa alla discussione

Roberto Baggio su Jannik Sinner: “E’ un esempio da seguire, gli auguro di rimanere sempre umile” - Ritrovare una figura come Roberto Baggio, davanti agli schermi ... Non sorprende, quindi, l’idea che l’ex fuoriclasse veneto si è fatto di Jannik Sinner, n.1 del mondo del tennis, incontrato nel ... Si legge su oasport.it

Roberto Baggio su Jannik Sinner: “Il mondo ha bisogno di persone come lui” - Una leggenda che parla a cuore aperto, senza filtri né retorica. Roberto Baggio, ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, ha regalato un’intervista che è molto più di una semplice chiacchierat ... Come scrive msn.com

Roberto Baggio: «Il mondo ha bisogno di gente come Sinner. La rapina in villa? Mio figlio con la pistola in bocca, capisco chi si fa giustizia da sè» - Roberto Baggio a tutto campo. Al podcast di Gianluca Gazzoli, il Divin Codino elegge Jannik Sinner a leggenda: «Il mondo ha bisogno di lui. È ... Segnala msn.com

Sinner, l’unico e pesante consiglio di Roberto Baggio