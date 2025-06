Roberto Baggio | “Non avevo il coraggio di mettere in banca lo stipendio mi vergognavo”

Roberto Baggio racconta che per mesi non ebbe il coraggio di incassare lo stipendio che gli dava la Fiorentina, finché il club viola non gli telefonò: "Ma dove hai messo gli assegni?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per Roberto #Baggio, la Fiorentina non potrà mai essere una squadra come le altre Nel 1985, Roberto Baggio arrivò a Firenze dopo un grave infortunio al ginocchio che lo costrinse a uno stop lunghissimo. Nonostante questo, la Fiorentina decise di tenerlo, Partecipa alla discussione

