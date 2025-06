Robert de niro e film gangster | il crimine che devi vedere in streaming

Se sei un appassionato di film gangster, non puoi perderti il ritorno di Robert De Niro in “The Alto Knights”. Ambientato negli anni ’50 a New York, questo avvincente thriller diretto da Barry Levinson ti catturerà con le sue intense rivalità tra boss mafiosi. Un’occasione imperdibile per rivivere l’atmosfera del crimine e delle alleanze svelate nel grande schermo, disponibile in streaming proprio ora. Preparati a immergerti in un mondo di passioni, tradimenti e potere.

il ritorno di robert de niro nel genere gangster con “the alto knights”. Nel panorama cinematografico contemporaneo, il film “The Alto Knights” rappresenta un importante ritorno per l’attore Robert De Niro, noto per i suoi ruoli iconici nel genere criminale. Diretto da Barry Levinson, il lungometraggio si distingue per la sua ambientazione negli anni ’50 a New York e per l’interpretazione di due personaggi rivali, entrambi boss mafiosi. Nonostante le recensioni critiche non siano state entusiastiche, il film ha saputo catturare l’interesse del pubblico appassionato di crime story classiche e fedeli ai canoni del genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Robert de niro e film gangster: il crimine che devi vedere in streaming

In questa notizia si parla di: Robert Niro Film Gangster

Robert De Niro riceve la Palma d'oro alla carriera a Cannes e attacca Trump: "L'arte non ha prezzo" - Robert De Niro, insignito della Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes 2025, ha colto l'occasione per esprimere la sua critica a Donald Trump.

Robert De Niro interpreta due gangster nel nuovo imperdibile film "The Alto Knights" - Nel nuovo film "The Alto Knights", Robert De Niro ci regalerà una performance straordinaria interpretando non uno, ma ben due gangster rivali: Vito Genovese e Frank Costello, in una New York in ... Lo riporta tag24.it

The Alto Knights, ecco perché il gangster movie col doppio De Niro merita una seconda chance in homevideo - Dopo il flop al botteghino il film di Barry Levinson sbarca in homevideo con un blu-ray Warner tecnicamente eccellente anche se privo di extra: è l'occasione per riscoprire le qualità di un gangster m ... Da msn.com

In questo film De Niro interpreta 2 gangster molto famosi: è al cinema, ora - 5 film di mafia da vedere assolutamente ... Si presenta come una riunione di veterani del cinema gangster (Nicholas Pileggi, Kathrine Narducci, Robert De Niro, Dante Spinotti) che hanno ... Da esquire.com

The Alto Knights | Official Trailer