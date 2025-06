Rivoluzione in attacco | affare nerazzurro e colpo Vlahovic

Dopo la cocente sconfitta in finale, l'Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione in attacco. Il serbo Vlahovic è al centro delle attenzioni, pronto a cambiare volto alla squadra e a portare nuova energia in avanti. Un affare nerazzurro che potrebbe rivoluzionare il mercato e l'intera strategia degli uomini di Conte. La stagione futura promette grandi novità, con un obiettivo chiaro: tornare grande.

La squadra cambierà pelle dopo la pesante sconfitta in finale. Il serbo è nel mirino Ci sarà una rivoluzione dopo il brutto ko in finale. Una rivoluzione che coinvolgerà un po' tutti i reparti, attacco in primis. Stando alle ultime indiscrezioni, nel reparto avanzato cambierà tutto o quasi. Lo Spezia vuole rialzarsi al più presto dopo la cocente sconfitta in finale playoff contro la Cremonese, costata appunto la promozione in Serie A. Dubbio allenatore, considerato che D'Angelo è molto ambito nel campionato cadetto.

