Rivolta nel carcere di Marassi | “Vendetta per stupro di detenuto 18enne” Ministero avvia verifiche

Una drammatica rivolta scuote il carcere di Marassi, scatenata dalla vendetta per lo stupro di un giovane detenuto di 18 anni. Il ragazzo, ora ricoverato in prognosi riservata, potrebbe portare a un'inaspettata svolta nelle indagini, con l'ipotesi di tortura. Le autoritĂ sono impegnate a fare luce anche sulle eventuali responsabilitĂ del personale penitenziario. Restate con noi per aggiornamenti su questa intricata vicenda.

Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova con una prognosi di circa 25 giorni. In base a quanto dirĂ ai pm, l'ipotesi di reato potrebbe cambiare in tortura. In corso anche l'inchiesta del Dap sulle eventuali responsabilitĂ del personale che non si sarebbe accorto di nulla.

