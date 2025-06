Rivolta nel carcere di Marassi gli ispettori del ministero a Genova detenuto stuprato per due giorni

Una rivoluzione silenziosa scuote il carcere di Marassi: gli ispettori del Ministero sono a Genova per fare luce sulla violenza che ha lasciato un detenuto stuprato per due giorni, sollevando domande sulle falle del sistema. La comunità attende con ansia una relazione che possa portare giustizia e cambiamenti profondi. La sfida ora è capire come prevenire tragedie simili in futuro.

L'obiettivo del sopralluogo è capire come mai nessuno si sia accorto della violenza continuata avvenuta in cella. Pm in attesa della relazione della penitenziaria Dopo la rivolta dei detenuti esplosa nel carcere di Marassi mercoledì per protestare contro le sevizie e abusi sessuali che un dic.

