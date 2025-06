Rivolta a Marassi | Nessuno Tocchi Caino Il sistema carcerario è imploso all' interno regna la violenza

L’incidente di Marassi ha acceso i riflettori su un sistema carcerario ormai al collasso, dove la violenza esplode e le tensioni si accumulano. Nessuno tocca Caino: il cuore della rivolta rivela le profonde ferite di una prigione in crisi, scatenata da un gesto atroce che ha sconvolto l’intera comunità. La domanda ora è: come intervenire per ripristinare ordine e dignità?

È ancora forte l’eco della rivolta avvenuta nel carcere di Marassi, a Genova, dove mercoledì circa un centinaio di detenuti ha devastato un’intera sezione del penitenziario. Una reazione, secondo quanto ricostruito, al caso di uno stupro brutale: quattro detenuti avrebbero violentato e picchiato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rivolta a Marassi: Nessuno Tocchi Caino, "Il sistema carcerario è imploso, all'interno regna la violenza"

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.

Rivolta a Marassi, arrivano gli ispettori: nuova sezione speciale e detenuti trasferiti - Doppia inchiesta di Dap e Procura, possibile l’applicazione del nuovo reato introdotto dal Decreto Sicurezza di «rivolta all’interno di un istituto ... Secondo ilsecoloxix.it

Rivolta carcere Marassi, “18enne sequestrato e violentato per due giorni senza che nessuno se ne accorgesse” - Sequestrato, abusato e sfregiato con tatuaggi sul viso. Sarebbe stata questa violenza, come riporta La Stampa, su un 18enne in attesa di giudizio, a innescare la rivolta nel carcere di Marassi a Genov ... Da ilfattoquotidiano.it

Marassi: i pm valutano il nuovo reato di "rivolta" - Verso una doppia inchiesta sui disordini e sullo stupro nei confronti del diciottenne recluso. I VIDEO DELLA DEVASTAZIONE DEGLI INTERNI ... Come scrive rainews.it

