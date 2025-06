Ritrovato paziente in fuga dall’ospedale

Momenti di grande preoccupazione a Magenta, dove un giovane paziente è improvvisamente scomparso dall'ospedale Fornaroli. Le ricerche sono state avviate subito, coinvolgendo forze dell’ordine e personale sanitario, nel timore che potesse trovarsi in pericolo. Fortunatamente, dopo intense ore di ricerca, il paziente è stato ritrovato. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e tempestivi interventi in situazioni di emergenza.

Momenti di apprensione l'altro pomeriggio a Magenta, dove un giovane paziente si era improvvisamente allontanato dall' ospedale Fornaroli, facendo temere per la sua incolumità. Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo le forze dell'ordine e il personale sanitario, preoccupati per le possibili conseguenze di un allontanamento non autorizzato. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16, quando i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione riguardante una persona in evidente stato di agitazione presso la stazione ferroviaria di Magenta. Una pattuglia si è precipitata sul posto nel giro di pochi minuti, riscontrando che si trattava proprio del ventottenne di cui si erano perse le tracce poco prima dall'ospedale cittadino.

