Ritorsione senza precedenti degli Usa contro la Cpi | sanzioni a 4 giudici tutte donne E Netanyahu ringrazia

Una mossa senza precedenti degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale scuote il panorama internazionale: sanzioni a quattro giudici donne e l’appoggio di Netanyahu, che ringrazia per la “determinazione” di Washington. Questa escalation segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra USA e ICC, sollevando interrogativi sulla sovranità e il rispetto delle istituzioni internazionali. La posta in gioco è alta e il mondo resta in attesa di sviluppi cruciali.

Una ritorsione senza precedenti della Casa Bianca contro la Corte penale internazionale, punita per avere “attivamente partecipato alle azioni illegittime e infondate contro l’ America o il nostro stretto alleato, Israele “. E il primo a ringraziare l’azione di Washington è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Grazie al presidente Trump e al segretario di Stato Rubio per aver imposto sanzioni contro i giudici politicizzati della Cpi. Avete giustamente difeso il diritto di Israele, degli Stati Uniti e di tutte le democrazie di difendersi dal terrorismo selvaggio “, ha affermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritorsione senza precedenti degli Usa contro la Cpi: sanzioni a 4 giudici (tutte donne). E Netanyahu ringrazia

Mossa senza precedenti: gli Stati Uniti sanzionano 4 giudici della CPI. Ecco perché - L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni a quattro giudici della Corte penale internazionale (CPI), una ritorsione senza precedenti.

Gli Stati Uniti sanzionano quattro giudici della Corte penale internazionale - L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni a quattro giudici della Corte penale internazionale (Cpi), una ritorsione senza precedenti per aver indagato sui reati commessi dalle truppe statunitensi

Gli Stati Uniti sanzionano quattro giudici della Corte penale internazionale - «È politicizzata e rivendica falsamente la piena discrezionalità di indagare, incriminare e perseguire cittadini degli Stati Uniti e dei nostri alleati«, ha dichiarato il segretario di stato Rubio

