Ritorno di fiamma Napoli è un supercolpo | Conte sfida Allegri

Il ritorno di fiamma a Napoli è un vero e proprio colpo di scena nel calcio italiano, con Conte pronto a sfidare Allegri e rinforzare una squadra che quest’anno si prepara a brillare in Champions League e Supercoppa Italiana. Le prossime ore saranno decisive, poiché il club si appresta a soddisfare ogni richiesta dell’allenatore, puntando a completare la rosa e a consolidare il sogno partenopeo. Ritorno di…

Colpo di scena sul mercato e il Napoli è pronto a intervenire sul mercato. Le prossime ore possono essere davvero decisive. Il Napoli è pronto a scatenarsi sul mercato e dopo la conferma di Antonio Conte la società è pronta ad accontentare tutte le sue richieste e rinforzare una squadra che il prossimo anno giocherà Champions League e supercoppa italiana in più. La rosa va completata e la società vuole rinforzare in tutti i reparti. (Lapresse) TvPlay In particolare il club cerca rinforzi nel reparto offensivo, servono giocatori pronti e la squadra ha messo nel mirino due o tre giocatori di livello, serve un vice-Lukaku all’altezza (piace molto Bonny) e poi servono almeno due esterni e qui ci sono vari nomi sul taccuino di Manna, ovviamente li valuterà insieme al gruppo società e in particolare ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ritorno di fiamma Napoli, è un supercolpo: Conte sfida Allegri

In questa notizia si parla di: Napoli Conte Ritorno Fiamma

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Ora i giocatori del #Napoli sono obbligati a vincere. O almeno così ha detto Conte riscaldando la fiamma ossidrica. #NapoliCagliari #ForzaNapoliSempre Partecipa alla discussione

Tutto il pezzo che leggete e lo stesso testo degli screen del video. 23, Di marzo SPUD scriveva. “Antonio Conte e il Napoli: nessuna voce di addio, il focus è sul presente e sul futuro Nelle ultime settimane si sono diffuse indiscrezioni su un possibile addio di A Partecipa alla discussione

David alla Juve, è ritorno di fiamma: Comolli vuole battere il Napoli - Il dirigente studia l’affare, il canadese è ancora libero e piace pure agli azzurri. Servono comunque 20-25 milioni alla firma ... Si legge su msn.com

Corsport- Juve e David, ritorno di fiamma - Su Corsport: "Juve e David, ritorno di fiamma". Le concorrenti si stanno via via sfilando dalla cor-sa al canadese. Come il Napoli, che pare aver sterzato su altri profii dal momento ... Segnala tuttojuve.com

Napoli, non solo Meret: ritorno di fiamma in porta - Blindare la porta per blindare il futuro: Meret rinnova, ma un vecchio pallino torna nei pensieri del mercato azzurro Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonio Conte, arrivato per riportare me ... Come scrive informazione.it

Ritorno di Fiamma al Napoli? Tutta la Verità sul Grande Obiettivo Azzurro!