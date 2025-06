Ritiro immediato In’s richiama il prodotto alimentare da tutti i supermercati | marca e lotto

Un nuovo allarme alimentare ha scosso il settore, portando al ritiro immediato di un prodotto surgelato da tutti i supermercati italiani. Marca e lotto sono stati richiamati come misura precauzionale, a tutela dei consumatori. La catena di discount ha agito prontamente, seguendo le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale restare informati e controllare attentamente gli acquisti: la vostra salute viene prima di tutto.

Un nuovo allarme alimentare ha portato alla rimozione di un prodotto surgelato dagli scaffali di una nota catena di discount italiana. La decisione è stata presa in via del tutto precauzionale, in seguito a un avviso diramato attraverso i canali ufficiali della rete di distribuzione, che invita i consumatori a prestare la massima attenzione. Il richiamo è scattato a causa della possibile presenza di un contaminante alimentare potenzialmente dannoso per la salute. Si tratta dell'istamina, una sostanza naturalmente presente in alcuni tipi di pesce, ma che può raggiungere livelli pericolosi quando l'alimento non viene conservato correttamente.