Ritardi nei percorsi abilitanti e rischio licenziamento dei vincitori del concorso PNRR1 risponde il Ministro Bernini

Sei tra i vincitori del concorso PNRR1, con il timore di ritardi e possibili licenziamenti? Il ministro Bernini rassicura: i docenti assunti fino al 31 agosto 2025 potranno completare i percorsi formativi necessari per ottenere l’abilitazione, evitando così rischi di esclusione. La strada verso la stabilità passa attraverso formazione e impegno. Solo in...

I candidati che hanno superato il concorso PNRR1, bandito con il D.D.G. n. 2575 del 2023, sono stati assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, qualora non in possesso del titolo di abilitazione per la specifica classe di concorso. In base alla normativa vigente, questi docenti devono completare i percorsi di formazione da 30 o 36 CFUCFA, a seconda della situazione individuale, per ottenere l’abilitazione. Solo in seguito, il contratto può essere trasformato a tempo indeterminato e inizia il periodo annuale di prova in servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

