Ristoratori musicalmente scemi

Ristoratori musicalmente scemi. In un ristorante reggiano mi sono seduto e mi sono subito alzato: il tavolo era il peggiore della sala, le luci sembravano cimiteriali, e il menù offriva solo tortelli, ma ciò che ha fatto traboccare il vaso è stata la radio a volume assordante. Con un gesto deciso, ho lasciato il locale, rendendomi conto che ascoltare musica di qualità è un diritto, non un'opzione. In un ristorante romano non mi sarei mai accontentato di meno, perché...

In un ristorante reggiano mi sono seduto e mi sono subito alzato: il tavolo era il peggiore della sala, pazienza, le luci erano cimiteriali, amen, sul menù compariva il bis di tortelli, chiudiamo un occhio, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la radio, appena l’ho sentita ho detto “Andiamo” e al ristoratore esterrefatto non ho dato spiegazioni perché se ascolta la radio è sordo alla bellezza. In un ristorante romano non mi sono alzato subito come avrei voluto perché cenavo con un ministro e un sottosegretario, la cattiva musica eruttata da cattive casse dava fastidio a mezzo governo ma non c’è stato verso, quando al cameriere abbiamo chiesto di abbassare ha fatto finta, sembrava quasi che per dispetto l’avesse alzata, sarà stato di sinistra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ristoratori musicalmente scemi

In questa notizia si parla di: Ristoratori Scemi Sono Musicalmente

Ristoratori musicalmente scemi - Mi è capitato in ristoranti di Reggio, di Roma, di Salsomaggiore Terme: la brutta musica è immondizia nelle orecchie. Soprattutto quando si mangia. Se non la sapete scegliere fatelo fare all'intellige ... Da ilfoglio.it

MOMENT