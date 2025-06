Ristoratori agronomi e aziende abbracciano l' Unitus | Non sarai mai sola

solidarietà e collaborazione che unisce queste figure fondamentali del nostro territorio. In un momento di sfida e trasformazione, l’evento "Non sarai mai sola" si propone come un’occasione di confronto, supporto reciproco e riconoscimento delle eccellenze locali. Un gesto di vicinanza e speranza che rafforza il legame tra chi coltiva, produce e valorizza la Tuscia. Non mancare, perché insieme possiamo fare la differenza.

Un momento di condivisione, sostegno e riconoscenza. È questo il senso della manifestazione "Non sarai mai sola", che si terrà martedì 10 giugno, alle 18, a palazzo dei Papi di Viterbo, promossa spontaneamente da ristoratori, agronomi, enologi e aziende agricole della Tuscia per testimoniare la.

