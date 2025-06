Ristorante giardino e terrazza Caccia al gestore del Castello

Nel suggestivo borgo di Calenzano Alto, si cela un vero tesoro: il ristorante con giardino e terrazza, un gioiello da valorizzare. Questa opportunità rappresenta una chance unica per chi desidera contribuire a far brillare il territorio e potenciarne il turismo. L’amministrazione di Calenzano ha appena aperto le candidature per gestire questo incantevole scrigno di storia e natura. Sei pronto a scoprire come partecipare?

Uno ‘scrigno’, il borgo di Calenzano Alto, che rappresenta già di per sé una ricchezza inestimabile per il territorio. Una opportunità importante magari non troppo conosciuta, al di fuori del comune, che può diventare un volano da sfruttare anche in chiave turistica. Proprio in questa chiave l’amministrazione di Calenzano ha appena lanciato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e per la gestione di una porzione del Castello di Calenzano alto. In particolare, gli spazi individuati sono il locale adibito a barristorante, il giardino comunicante, un magazzino per deposito e stoccaggio e l’altana panoramica, con possibilità di utilizzo per eventi e somministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristorante, giardino e terrazza. Caccia al gestore del Castello

In questa notizia si parla di: Castello Ristorante Giardino Terrazza

