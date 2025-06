Ristogolf fa tredici! Passione per lo sport gusto e solidarietà

Ristogolf, la tredicesima edizione del circuito itinerante tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, unisce passione per il golf, gusto e solidarietà. Fondata nel 2012, l’associazione Ristogolf promuove il gioco del golf e il piacere della buona cucina, coinvolgendo ristoratori, albergatori e appassionati gourmet. Con una visione che unisce sport e tradizione culinaria, Ristogolf continua a sorprendere e a rafforzare il legame tra territori e comunità. Scopri come questa manifestazione unisce eccellenze e divertimento in un'esperienza unica.

Al via il Circuito Ristogolf, tredicesima edizione, il tour itinerante sui green italiani, tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna che unisce la passione per lo sport e della buona cucina. L'associazione ristoratori golfisti, abbreviata in Ristogolf è nata nel 2012 per incrementare e sviluppare il gioco del golf e coinvolgere appassionati gourmand. Ideato dall'associazione ristoratori albergatori & Co. Golfisti è presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli e guidata dal direttore Dario Colloi. Ristogolf è riconosciuta dalla FIG-Federazione Italiana Golf e affiancata dalle Associazioni di categoria più importanti d'Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager.

