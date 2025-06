Rissa nella notte in via Bruxelles | spuntano i bastoni

Una notte di tensione a Latina, dove via Bruxelles si è trasformata in un campo di battaglia improvvisato. Spuntano bastoni e urla, mentre residenti impauriti chiamano le forze dell’ordine per interrompere lo scontro scoppiato tra due coppie. La scena, ancora sotto shock, evidenzia come una tranquilla serata possa improvvisamente trasformarsi in un atto di violenza. La vicenda lascia aperta la domanda: cosa ha scatenato un simile caos nella nostra comunità?

Una rissa è stata segnalata nella notte appena trascorsa nei pressi dell'area di servizio di via Bruxelles, a Latina. Sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dalle urla, a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine segnalando che all'inizio la lite aveva coinvolto due coppie ma si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Rissa nella notte in via Bruxelles: spuntano i bastoni

