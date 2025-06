Rissa a piazzale Loreto uomo trovato a terra sanguinante | un 23enne arrestato per tentato omicidio

Una sera tumultuosa a Piazzale Loreto ha scosso Milano, quando una rissa sfociata in violenza ha lasciato un uomo sanguinante a terra. La polizia locale, insieme ai carabinieri di Cologno Monzese, ha arrestato un 23enne egiziano per tentato omicidio, portando alla luce un episodio che ha sconvolto la cittadinanza. I dettagli emergono mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto quella fatidica sera.

Milano, 6 giugno 2025 - Un 23enne di origine egiziane è stato arrestato ieri sera per tentato omicidio dalla polizia locale milanese, in collaborazione con i carabinieri di Cologno Monzese. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio sera quando una pattuglia della polizia locale è stata fermata. I cittadini hanno segnalato ai ghisa una ri ssa in corso sull'altro lato di piazzale Loreto. All'arrivo degli agenti diversi soggetti si sono dati alla fuga, a terra è rimasto un uomo, egiziano del 1988, con diverse ferite a una coscia e alla gamba, immediatamente trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a un'operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa a piazzale Loreto, uomo trovato a terra sanguinante: un 23enne arrestato per tentato omicidio

