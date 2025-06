Rischi terremoti nuova frontiera Accademici uniti per più sicurezza

Una serie di scosse di bassa intensità ieri ai Campi Flegrei, un terremoto molto più forte pochi giorni fa al largo di Rodi che ha fatto tremare anche la Turchia. Sono diversi i movimenti tellurici che vengono registrati e che spesso provocano danni agli edifici e alle strutture. Ma in futuro i rischi e le perdite di vite umane dovrebbero ridursi notevolmente. E’ questo l’obiettivo che si pone la seconda generazione dell’ Eurocodice 8: la nuova frontiera della sicurezza sismica in Europa. Per parlarne ieri al collegio Nuovo di Pavia si sono ritrovati 200 tecnici e 300 professioni hanno seguito da remoto l’importante occasione di confronto tra accademici, professionisti, istituzioni e studenti sul futuro della sicurezza strutturale e della normativa tecnica applicata all’ edilizia e alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischi terremoti, nuova frontiera. Accademici uniti per più sicurezza

